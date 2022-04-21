Polonya'da "Şiirde Şehir" projesi Yunus Emre Enstitüsünün katılımıyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya'da "Şiirde Şehir" projesi Yunus Emre Enstitüsünün katılımıyla başladı

21.04.2022 13:52
Polonya'da "Şiirde Şehir" projesi Yunus Emre Enstitüsünün katılımıyla başladı

Polonya'da Varşova Belediyesi tarafından organize edilen ve 19 Avrupa ülkesinden şairlerin şiirlerinin yer aldığı "Şiirde Şehir" projesi Varşova Yunus Emre Enstitüsünün de katılımıyla başladı.

Polonya'da Varşova Belediyesi tarafından organize edilen ve 19 Avrupa ülkesinden şairlerin şiirlerinin yer aldığı "Şiirde Şehir" projesi Varşova Yunus Emre Enstitüsünün de katılımıyla başladı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Şiirde Şehir projesinin "Başlangıç" olarak belirlenen temasında yer alan şiirler, tüm insanların Avrupa şiiriyle tanışmasını sağlamayı ve başlangıç düşüncesine farklı perspektiflerden bakmayı amaçlıyor.

15 Nisan'da başlayan ve bir ay boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek Şiirde Şehir projesi kapsamında, Swietokrzyska metro istasyonunda bulunan panoların ekranında 19 şiir yer alacak.

Bir ay sürecek etkinlik kapsamında şiirler, hem Lehçe hem de orijinal dilinde Spotify, YouTube gibi platformlarda dinleyicilerle buluşacak.

Tüm şiirlerin orijinal ve çeviri metinlerine, seslendirmelerine ise www.wierszewmiescie.eu sitesinden ulaşılabilir.

Varşova Yunus Emre Enstitüsü de Şiirde Şehir projesinde geçen yıl hayatını kaybeden büyük Türk şairi Sezai Karakoç'un bir şiiriyle yer aldı.

Yunus Emre Enstitüsü Varşova Koordinatörü Abdüssamed Bilgili, "Başlangıç" temasının, Sezai Karakoç şiiri ve düşüncesiyle çok örtüştüğünü belirtti.

Bilgili hem tema açısından hem de geçen yıl vefat eden büyük Türk şairi Sezai Karakoç'u, Avrupa'da şiir severlere tanıtmak amacıyla bu yıl Şiirde Şehir projesine Sezai Karakoç'la katıldıklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Gaspçıya direnen kadın yerde sürüklendi Gaspçıya direnen kadın yerde sürüklendi Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu Şişli'de çalıştığı rezidanstaki daireyi soydu

Yunus Emre, Polonya, Nisan, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da 'Şiirde Şehir' projesi Yunus Emre Enstitüsünün katılımıyla başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:50 Babasını uykusunda bıçakla öldüren 16 yaşındaki kız için karar verildi! 10 yıl hapis yatacak!
13:34 Disney Plus Engin Akyürek'in başrolünde olduğu "Kaçış" dizisinden görüntüler paylaştı
13:22 Konya rezidans işkencehanesinin bir mağduru daha ortaya çıktı: O da eski sevgili!
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 14:07:02. #1.11#
SON DAKİKA: Polonya'da "Şiirde Şehir" projesi Yunus Emre Enstitüsünün katılımıyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement