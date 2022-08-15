Gelir, konserde Türkiye'yi temsil ettiği için onur duyduğunu ifade etti.

Polonya 'da, "Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla "NATO Dayanışma ve Barış Konseri" düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Polonya'da 'Barış' temalı NATO Konseri düzenlendi - Son Dakika

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