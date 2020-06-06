Polonya'da sinemalar, yüzme havuzları, spor salonları yeniden açılıyor - Son Dakika

Polonya'da korona virüs salgını nedeniyle 3 aya yakın süredir kapalı olan yüzme havuzları, saunalar, solaryum, spor salonları, tiyatro ve sinemalar bugün yeniden açılıyor.



Polonya'da hükümetin aldığı korona virüs salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde 12 Mart'ta kapatılan sinemalar, tiyatrolar, solaryum, spor salonları, saunalar, yüzme havuzları bugün yeniden açılıyor. Yaklaşık 3 aylık aranın ardından bugün faaliyetlerini yenileyecek olan bu mekanlarda eskisinden farklı olarak çok sayıda yeni uygulama getirildi. Buna göre söz konusu yerlerde çalışanların tümüne maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilirken, mekanın çeşitli yerlerinde hem çalışanlar hem de müşteriler için dezenfektan maddeler bulundurulması zorunlu olacak. Müşterilerin söz konusu mekanlarda 2 metrelik sosyal mesafeyi gözetmesi gerekirken, yüzme havuzu ve saunadan çıkıp giyinmelerinin hemen ardından maske takmaları gerekiyor.



Yeni düzenleme kapsamında havuzlar kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde müşteri kabul edemeyecek olup, aynı anda içeride bulunacak kişi sayısı 150'yi geçemeyecek. Soyunma odaları, tuvalet ve duşların kullanımı 2 metrelik sosyal mesafe kuralına göre dizayn edilecek. Yüzde 50 kapasitesinin üzerinde müşteri alınmayacak saunalara ise sadece çıplak ayakla girilebilecek. Solaryum cihazının her kullanımdan sonra dezenfekte edileceği solaryum merkezleri de günde en az 2 kere deterjanlı suyla yıkanacak ya da dezenfektan maddeleriyle dezenfekte edilecek. Tiyatro ve sinemaya gidecek vatandaşlar ise eğer aynı evde yaşamıyorlarsa koltuklarda belirli aralıklarla oturacak, gösterim esnasında ise maske takılması zorunlu olacak. Öte yandan ülkede bugün itibarıyla düğün gibi toplu etkinliklerin yapılmasına izin verilirken, maksimum 150 konuğun katılabileceği bu düğünlerde ise maske takma zorunluluğu bulunmuyor.



Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede tespit edilen korona virüs vaka sayısı 25 bin 419'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 137'ye ulaştı. Son günlerde en çok vaka ülkenin güneyindeki Yukarı Silezya (Gorny Slask) bölgesinde görülürken, 12 bin 410 kişinin de iyileştiği bildirildi. - VARŞOVA