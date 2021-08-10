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Polonya'da siyası kriz: Başbakan Yardımcısı Gowin görevden alınabilir - Son Dakika

Polonya'da siyası kriz: Başbakan Yardımcısı Gowin görevden alınabilir

10.08.2021 22:26
Polonya'da siyası kriz: Başbakan Yardımcısı Gowin görevden alınabilir, System.String[]

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'i görevden alınması için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya başvurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'i görevden alınması için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya başvurdu.

Polonya'da siyasi kriz patlak verdi. Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin Birleşik Sağ (Zjednoczona Prawica) koalisyonu ortağı Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin'i görevden alması için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya başvurduğunu açıkladı. Müller düzenlediği basın toplantısında, Birleşik Sağ hükümetinin etkinliğinin koalisyon sözleşmesi imzalamış ortakların oluşturduğu tüm Birleşik Sağ'ın ortak şekilde sıkı çalışması sayesinde mümkün olabileceğini belirterek, Gowin ve partisi Porozumienie'nin pandeminin yol açtığı krize yanıt olarak hükümetin oluşturduğu program için yeterli derecede çalışmadıklarını açıkladı.

Müller, "Epidemiye bağlı olan krize yanıt Polski Lad, yani geçtiğimiz mayıs ayında tüm Birleşik Sağ liderlerinin ortaklaşa imzaladıkları bütüncül sosyoekonomik değişim programı. Jaroslaw Gowin ve partisinden 20 milletvekili bu programın altına imza attılar ancak programa bağlı olan projeler üzerinde gereken tempoda çalışmadılar, vergi reformu konusunda dürüst olmayan faaliyetlere giriştiler. Belirtilen şüpheler nedeniyle Başbakan, Jarolaw Gowin'i görevden almaya karar verdi" ifadelerini kullandı. Müller, Başbakan Morawiecki'nin bu amaçla Cumhurbaşkanı Duda'ya başvurduğunu aktardı.

Bakan Yardımcısı görevden alınmıştı

Geçtiğimiz hafta Başbakan Morawiecki, Polski Lad programını vergi reformu dolayısıyla eleştiren Porozumienie Partisi üyesi, Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Anna Kornecka'yı görevden almıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz cumartesi günü bir araya gelen Porozumienie yönetimi, toplantı sonrasında "Taleplerimizin dikkate alınmadığı vergi değişikliklerini, yerel yönetimlerin finanse edilmesindeki değişiklikleri, medya yasasındaki değişikliklerini desteklemiyoruz. Birleşik Sağ'da kalmamızı buna bağlı" açıklamasında bulunmuştu.

Gowin: "Görevden alındığımı medyadan öğrendim"

Gowin Başbakan Morawiecki'nin kararı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, görevden alındığını medyadan öğrendiğini, söz konusu adımın fiilen koalisyon sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirtti. Parti yönetimi olarak yarın yapacakları toplantıda Birleşik Sağ'ın geleceğine ilişkin karar alacaklarını aktaran Gowin, kendisi ve kendisine bağlı politikacıların bugüne kadar başardıklarından ötürü gururlu olduğunu belirtti.

Polonya erken seçime gidebilir

Cumhurbaşkanı Duda, Gowin hakkında kesin kararı vermezken, Gowin'in görevden alınması halinde Polonya'da erken seçime gidilebileceği belirtildi. - VARŞOVA

Polonya'da siyası kriz: Başbakan Yardımcısı Gowin görevden alınabilir

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Polonya'da siyası kriz: Başbakan Yardımcısı Gowin görevden alınabilir - Son Dakika


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