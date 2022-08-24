Polonya'da, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir anıt daha yıkılıyor - Son Dakika
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Polonya'da, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir anıt daha yıkılıyor

24.08.2022 21:58
Polonya'da, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir anıt daha yıkılıyor

Polonya'da, Sovyetler Birliği döneminden kalma, Rus askerleri anısına yapılan bir anıt daha yıkılmaya başlandı.

Polonya'da, Sovyetler Birliği döneminden kalma, Rus askerleri anısına yapılan bir anıt daha yıkılmaya başlandı.

Ülkenin güneybatısındaki Brzeg'te bulunan Rus askerlerinin resmedildiği anıtın yıkımına ilişkin karar, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nde geldi.

Polonya Ulusal Hatıra Enstitüsü Sözcüsü Rafal Leskiewicz, 2015'te yürürlüğe giren yasa ile anıtların kaldırılmasına karar verildiğini ancak Ukrayna'da başlayan savaşla bu anıtların yıkılmasının daha önemli hale geldiğini belirtti.

Leskiewicz, Brzeg'te anıtın yasalar gereği yıkılan 24'üncü anıt olduğunu ve bu şekilde Sovyetler dönemine ait 60 anıtın daha bulunduğunu aktardı.

Anıtın sökülmesinin birkaç gün alabileceğini kaydedildi.

Ukrayna'nın batı sınırında bulunan ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle çok sayıda Ukraynalı mülteciye kapılarını açan Polonya, savaştan en çok etkilenen ülkeler arasında.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Nazi ve Sovyet işgaline uğrayan ülkede, 1989 yılına kadar Moskova destekli komünist rejim iktidarda kalmıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da, Sovyetler Birliği döneminden kalma bir anıt daha yıkılıyor - Son Dakika

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