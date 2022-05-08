Polonya'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri düzenlendi - Son Dakika
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Polonya'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri düzenlendi

08.05.2022 15:46
Polonya'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri düzenlendi

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu'nun performansı ve Dr. Öğretim Üyesi Nuray Ocaklı'nın sunumuyla "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri verildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu'nun performansı ve Dr. Öğretim Üyesi Nuray Ocaklı'nın sunumuyla "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri verildi.

Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) yapılan açıklamaya göre, Wilanow Sarayı'nda gerçekleştirilen konsere, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Varşova'da yerleşik kordiplomatik, Polonya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Varşova YEE Koordinatörü Abdüssamed Bilgili, kayıp piyanonun hikayesinin İstanbul'da bir sarayda başladığını ve Polonya'nın en önemli saraylarından biri olan Wilanow Sarayı'nda devam ettiğini anlattı.

Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat ise konserden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, salgın sürecinin de bitmesiyle bu tür programlara ağırlık verileceğini belirtti.

Konserde, Sultan II. Abdülhamid için 1907'de satın alınan ve kayıp olduğu düşünülen oto-piyanoda yer alan 32 eser içerisinden seçilen polka ve mazurka formunda yazılmış eserler seslendirildi. Dr. Öğretim Üyesi Nuray Ocaklı'nın sunumu ve piyanist Doç. Dr. Tutu Aydınoğlu'nun icrasıyla gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden ilgi gördü.

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Abdülhamid Han, Öğretim Üyesi, Varşova, Polonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da 'Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu' konseri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya'da "Sultan II. Abdülhamid Han'ın Kayıp Piyanosu" konseri düzenlendi - Son Dakika
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