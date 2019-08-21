Polonya'da süpermarketler otistik bireyler için sessizliğin hakim olduğu özel saatler belirledi
2 saat önce
Polonya'da bazı süpermarket zincirleri gürültüye daha hassas olan ve iletişim kurma zorluğu çeken otistik kişilerin mağazada daha rahat alışveriş yapabilmesi için sessizliğin hakim olduğu belli saatler belirledi.
Polonya'da bazı süpermarket zincirleri gürültüye karşı hassas olan ve iletişim kurma zorluğu çeken otistik kişilerin mağazada daha rahat alışveriş yapabilmesi için sessizliğin hakim olduğu saatler belirledi.
Auchan ve Lidl tarafından uygulanan proje kapsamında mağazada ışık seviyesi düşürülecek, televizyonların tamamı kapatılacak, hoparlörlerden anons duyurusu yapılmayacak ve müzik çalınmayacak. Ayrıca özel uygulama kapsamında ödeme sırasında öncelikli olacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:00
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