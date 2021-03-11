- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka - Son Dakika

- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka

11.03.2021 21:54

- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde Son 24 saatte 21 bin yeni vaka Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 424'e ulaştı.

- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde

Son 24 saatte 21 bin yeni vaka

VARŞOVA - Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 424'e ulaştı. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, bir süre önce kısmi gevşemelere gidilen ülkede tekrar tam kapanmanın gündemde olduğunu ifade etti.

Polonya'da Covid-19 salgınında vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, bir süre önce kısmi gevşemelere gidilen ülkede tekrar tam kapanmanın gündemde olduğunu ifade ettİ. Niedzielski, geçtiğimiz haftalarda yeniden kapanmaya gidilen Pomeranian, Masurian bölgelerine 15 Mart itibarıyla başkent Varşova'nın da bulunduğu Mazovian ve Lubusz bölgelerinin de eklenmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Bakanı Niedzielski, "Pandeminin artışına baktığımızda kara senaryo gerçeğe dönüyor. Bugün hastalığa yakalananların sayısında hızlı bir artış görmekteyiz. Son 7 günlük ortalama 14 bini aşmış bulunmakta. Maalesef ki bu sürecek bir trend, bu trend hastanelerde yatak doluluğu olarak yansımakta" ifadelerini kullandı. Bakan Niedzielski, ülke genelinde bir süre önce gidilen gevşemelerde şimdilik bölgesel çapta geri adım atılmasını kararlaştırıldıklarını açıkladı.

Pozitif çıkan testlerin yüzde 70-80'i İngiliz mutasyonu

Polonya'da son haftalarda 5 bin dolayında seyreden korona virüs vakalarında 3. dalganın başlamasıyla endişe verici artış gözlendi. Polonya Sağlık Bakanlığı dün ülke genelinde 17 bin 260 vaka açıklarken, son 24 saatte ise 21 bin 45 yeni vaka bildirdi. Son 24 saatte 375 kişinin hayatını kaybettiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde pozitif çıkan testlerin yüzde 70-80'inin ise İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış korona virüs olduğunu açıkladı.

4 bölgede tam kapanma

Bakan Niedzielski, 15 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Varşova'nın da içinde bulunduğu Mazovian ve Lubusz bölgelerinde tam kapanmaya dönüleceğini bildirerek, bu bölgelerde bir süre önce yeniden açılan alışveriş merkezleri, sinemalar, sanat galerileri, tiyatrolar, oteller, havuzlar ve kayak pistlerinin şimdilik 28 Mart tarihine kadar kapatılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Yalnızca 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin örgün öğretim gördüğü ülkede söz konusu bölgelerde tamamıyla uzaktan eğitime geçileceği bildirildi.

Mazovian ve Lubusz bölgesi için getirilen kısıtlamalar geçtiğimiz hafta ülkenin kuzeyindeki Masurian ve Pomanian bölgelerinde de uygulanmaya başlanmıştı. Bakan Niedzielski, pandeminin gidişatına göre atılacak bir sonraki adımın ülke çapında tam kapanma olabileceğini ifade etti.

Polonya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 849 bin 424'e, toplam can kaybı ise 46 bin 373'e ulaştı.

- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka
- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka
- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka
- Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka

Koronavirüs, Polonya, Varşova, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, merak edilen soruya yanıt verdi G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı Korsan maç yayını yapan Mobdro uygulaması polis zoruyla kapatıldı         
23:50
Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı         
23:02
Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır Bakan Soylu, Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır         
22:06
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü         
19:47
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 03:28:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Polonya'da tam kapanma yeniden gündemde- Son 24 saatte 21 bin yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei