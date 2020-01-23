Polonya'da tanıştı Edirne'de evlendi - Son Dakika
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Polonya'da tanıştı Edirne'de evlendi

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinden Gülşah Pektaş (27), eğitim için gittiği Polonya'da tanıştığı Pawel Wojcik (32) ile memleketi Keşan'da dünya evine girdi.

Polonya'da tanıştı Edirne'de evlendi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinden Gülşah Pektaş (27), eğitim için gittiği Polonya'da tanıştığı Pawel Wojcik (32) ile memleketi Keşan'da dünya evine girdi.

Pektaş, geçen yıl yüksek lisans eğitimi için gittiği Polonya'da, otomotiv şirketinde çalışan Wojcik ile tanıştı. 10 ay sonra evlenmeye karar veren çift bunu Polonya ve Keşan ilçesinde yaşayan ailelerine söyledi.

İlçeye gelen Pawel ve Gülşah çiftinin nikahını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı. Pawel Wojcik, "Gülşah Pektaş'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna "evet" diyerek, Türkçe cevap verdi.

Helvacıoğlu, nikahın ardından evlilik cüzdanını Pektaş'a teslim edip, çifti tebrik etti. Törende bir tercüman da görev yaptı.

Nikaha çiftin yakınları ve arkadaşları katıldı.

Polonya, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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