Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü - Son Dakika
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Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü

07.03.2022 19:49

- Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü Polonya'da bir tren istasyonu, Ukraynalı mülteciler için mülteci merkezine dönüştürüldü.

- Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü

VARŞOVA - Polonya'da bir tren istasyonu, Ukraynalı mülteciler için mülteci merkezine dönüştürüldü.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları devam ederken, milyonlarca kişi ülkeyi terk etmeyi sürdürüyor. Polonya'ya giden Ukraynalılar için, Rzeszow'da bulunan tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü. Tren istasyonunda gelen mültecilere ilk müdahalenin yapıldığını belirten hemşire Dominika Janas, "Ukrayna'dan kaçıp buraya gelen insanların bulunduğu Rzeszow tren istasyonundayız. Onlar, kitleler halinde savaştan kaçıp geliyorlar. Herkese ihtiyaçları dahilinde, sahip olduğumuz sağlık noktasında destek sağlayıp yardımcı oluyoruz. Bizler 24 saat çalışıyoruz ve günde 50 ila 100 insan görüyoruz. Çocuklardaki vakalarda gördüğümüz başlıca sağlık ihtiyaçları arasında birçok şey var. Çocuklar üşümüş durumda, 2 veya 3 gün boyunca yemek yememişler ve soğuk yedikleri şeyleri sindiremedikleri için de ishal olmuşlar. Üşüyorlar, uykusuz ve susuz kalıyorlar. Tüm bu stresten buraya geldiklerinde uzaklaşabiliyorlar. Şu anda tüm bu kadınları, çocukları ve yaşlıları görmek çok üzücü çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar ve kalacak yer alıyorlar. Evsiz kaldılar. Geri dönecek hiçbir yerleri yok ve en kötü olan da sağlık ve fiziksel durumları değil, zihinsel sağlıkları. Ağlıyorlar, bize sarılıyorlar, nasıl hissettiklerini söylüyorlar ve bu bizim için de son derece moral bozucu" dedi.

Medyk Sağlık Merkezi görevlisi Rafal Kut ise Ukrayna'dan gelen mülteciler için çeşitli hazırlıklar yaptıklarını ifade ederek, "Büyük bir depomuz var ve orada gelen insanların geçici olarak konaklayabilmesi için 800 yataklık bir alan hazırladık. Çünkü şu anda bizler geçiş periyoduyuz. Fakat biz de bilmiyoruz bunlar belki haftalarca ya da aylarca sürebilir ve insanlar ihtiyaçları kadar burada kalabilirler. Şu an kliniğimizde 350 mülteci var. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlara iyi bakıp daha sonra kendi yollarına gitmelerine izin veriyoruz" sözlerine yer verdi.

Polonya Sınır Muhafızları, Rusya'nın saldırılarının başlangıcından bu yana, 142 bin 300'ü dün olmak üzere yaklaşık 1 milyon 67 bin Ukraynalının Polonya'ya geçtiğini açıkladı.

Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü
Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü
Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü

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Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü

Mülteci, Polonya, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polonya'da tren istasyonu mülteci merkezine dönüştürüldü - Son Dakika


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