- Polonya'da Türk iş adamlarından ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı - Son Dakika

- Polonya'da Türk iş adamlarından ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı

VARŞOVA - Polonya Türk İşadamları Derneği, ülkedeki ihtiyaç sahibi Türk vatandaşı öğrenci ve ailelere Ramazan yardımında bulundu.

Polonya'daki Türk iş adamlarının derneği POTİAD, Ramazan ayında da bu ülkedeki yurttaşları unutmadı. Polonya'daki ihtiyaç sahibi Türk vatandaşlarına yardım elini uzatan derneğin bu seneki yardımları korona virüs dolayısıyla iş yerini kapatmak zorunda kalan işletmecilere bir nebze olsun nefes aldırdı. Dernek, ailesinden maddi destek almadan çalışarak bu ülkede üniversite okuyan öğrencilere de erzak ve maddi yardımda bulundu.

Dernek yetkilileri, çalışarak kendi masraflarını çıkaran öğrencilerin iş yerleri korona virüs dolayısıyla geçici süreyle kapatılınca çok zor durumda kaldıklarını, çok sayıda öğrencinin kendilerine ve Türkiye Cumhuriyeti Varşova Büyükelçiliği'ne yardım başvurusunda bulunduğunu aktardı. Bunun üzerine nakdi yardım kampanyası başlatan POTİAD, şimdiye kadar öğrencilere 26 bin 800 Polonya zlotisi (yaklaşık 6 bin euro) yardımda bulundu. Dernek, 170 aile ve öğrenciye de gıda kolisi dağıttı. Dernekten yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerinden gelen yeni taleplere dönüş yapabilmek için yeni bir kampanya daha düzenleneceği bildirildi.