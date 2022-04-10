Polonya'da Ukrayna için 9,1 milyar euro yardım toplandı - Son Dakika
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Polonya'da Ukrayna için 9,1 milyar euro yardım toplandı

10.04.2022 11:08
Polonya'da Ukrayna için 9,1 milyar euro yardım toplandı

Polonya'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın başkanlığında düzenlenen Ukrayna için yardım etkinliğinde 9,1 milyar euro toplandı.

Polonya'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın başkanlığında düzenlenen Ukrayna için yardım etkinliğinde 9,1 milyar euro toplandı.

Rusya- Ukrayna'da savaşında 45.gün geride kalırken, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Bucha kentini ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Polonya'nın başkenti Varşova'ya ziyarette bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'i Varşova Anakent Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, Varşova Chopin Havalimanı'nda karşıladı. Von der Leyen, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından, Duda ile Ukrayna için Avrupa Komisyonu ve Kanadalı Dünya Vatandaşı adlı uluslararası kuruluşların ortak düzenlediği "Ukrayna'ya Destek" isimli yardım etkinliğine katıldı. Yardım etkinliğine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau da video konferans yöntemiyle katıldı.

Von der Leyen, düzenlenen yardım etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Ukrayna tarafından sürdürülen bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Çünkü Ukrayna sadece kendi toprakları ve kendi egemenliği için savaşmıyor" şeklinde konuştu. Dün yaptığı Kiev ve Bucha ziyaretine değinen Leyen, "Bucha'da şahit olduğu canavarlığı tarif edecek kelime bulamadığını" ifade etti. Yapılan yardımlar hakkında ise Leyen, ülkelerin, şirketlerin ve halkların göstermiş olduğu cömertliğe teşekkür etti. Yardım etkinliğinde Ukrayna için 9,1 milyar euro yardım toplandı.

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Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu, Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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