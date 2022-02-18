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Polonya'da "Ukrayna ile Dayanışma Gösterisi" düzenlendi - Son Dakika

Polonya'da "Ukrayna ile Dayanışma Gösterisi" düzenlendi

18.02.2022 13:48
Polonya'da "Ukrayna ile Dayanışma Gösterisi" düzenlendi

Polonya'nın başkenti Varşova'da, "Ukrayna ile Dayanışma Gösterisi" yapıldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, "Ukrayna ile Dayanışma Gösterisi" yapıldı.

Ukraynalı ve Polonyalı 250 kişinin katılımıyla dün gece Varşova'daki Kültür ve Bilim Sarayı önünde yapılan gösteride, " (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'i durdurun. Savaşı durdurun." sloganları atıldı.

Gösteriye Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve aktivist Marta Lempart da katıldı.

Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski, Polonya'nın güvenliğinin egemen ve bağımsız bir Ukrayna'ya bağlı olduğuna vurgu yaparak "Her zaman güçlü, bağımsız bir Ukrayna'yı destekledik. Polonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Ukrayna'dır." diye konuştu.

Varşova Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Magdalena Roguska da Kiev ile dayanışmanın göstergesi olarak alınan ortak kararı okudu.

Roguska, Ukrayna vatandaşlarının bağımsızlık, egemenlik ve güvenlik gibi temel değerlere bağlı şekilde geleceklerini inşa etme hakkına sahip olduklarını ifade etti.

Gösteri sırasında Varşova'daki Kültür ve Bilim Sarayı'na, Ukrayna'nın ulusal bayrağındaki sarı ve mavi renkler yansıtıldı.

Swietokrzyska metro istasyonunda da "Varşova Ukrayna ile dayanışma içinde" ifadesi, LED ekranlarda gösterildi.

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Rusya Devlet Başkanı, Varşova, Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da 'Ukrayna ile Dayanışma Gösterisi' düzenlendi - Son Dakika


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