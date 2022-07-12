Polonya'da Ukraynalı milliyetçilerce 100 bin kişinin öldürüldüğü Volhynia katliamını anıldı - Son Dakika
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Polonya'da Ukraynalı milliyetçilerce 100 bin kişinin öldürüldüğü Volhynia katliamını anıldı

12.07.2022 16:56
Polonya'da Ukraynalı milliyetçilerce 100 bin kişinin öldürüldüğü Volhynia katliamını anıldı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya-Ukrayna savaşının, İkinci Dünya Savaşı'nda Ukraynalı milliyetçiler tarafından katledilen Polonyalılar ile Ukrayna arasında uzlaşma sağlanması için fırsat sunduğunu söyledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya- Ukrayna savaşının, İkinci Dünya Savaşı'nda Ukraynalı milliyetçiler tarafından katledilen Polonyalılar ile Ukrayna arasında uzlaşma sağlanması için fırsat sunduğunu söyledi.

Polonya, 1943-1945'te Ukrayna İsyancı Ordusu (UPA) tarafından yürütülen etnik temizlik operasyonunda 100 bin Polonyalının öldürüldüğü Volhynia katliamını andı.

Polonya Televizyonunun (TVP) haberine göre, başkent Varşova'daki katliam anıtında yapılan anma töreninde konuşan Morawiecki, o dönemdeki korkunç nefretin unutulamayacağını ifade ederek "Ancak bugünkü şartlar büyük fırsat ve uzlaşma için başlangıç noktası sunuyor çünkü Rusya'nın elinde Ukrayna 80 yıl önce yenik düştüğü bu nefreti, bu korkunç milliyetçiliği yaşıyor." dedi.

Morawiecki, "Ukrayna kahramanca silahlandığında, Polonya Ukrayna'ya yardım ettiğinde, Ukrayna'dan gelen mültecilere evlerimizi açtığımızda yüzyıllardır süregelen nefret ve düşmanlığın üstesinden gelmek için bir fırsatımız var, bu fırsatı heba edemeyiz çünkü gelecek nesiller bizi affetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı ayrıca konuşmasında katliamların çoğunun yaşandığı dönemde Ukrayna'yı işgal eden Almanya'nın bu katliamlardan sorumlu olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Duda'dan da açıklama geldi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ülkesinin Rusya'ya karşı iş birliğinin "intikam ve misillemeyle ilgili olmadığını" vurguladı.

Duda, "Bir zamanlar tüfeğin, baltanın, dirgenin olduğu yerde şimdi Ukraynalı mültecilere ekmek sunuluyor ve yardım için el uzatılıyor. Bugün Volhynia katliamının ne olduğunu bilmeyen Polonyalı yok, ancak Ukraynalıları çatıları altına alıp tüm ulusa ve devlete yardım ediyorlar." ifadesini kullandı.

Volhynia katliamı

Doğu Galiçya'nın yanı sıra Volhynia'da da gerçekleşen katliamlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ukrayna'nın daha önce Polonya'nın bir parçası olan bölgeler üzerinde egemenlik kurabilmesini sağlamayı amaçlayan "etnik temizlik" olarak nitelendiriliyor.

"Kanlı Pazar" olarak bilinen 11 Temmuz 1943, UPA birliklerinin düzinelerce kasaba ve köye saldırarak Polonyalıları öldürdüğü ve ardından yerleşim yerlerini yakıp yıktığı en şiddetli gün olarak tarihe geçmişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'da Ukraynalı milliyetçilerce 100 bin kişinin öldürüldüğü Volhynia katliamını anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'da Ukraynalı milliyetçilerce 100 bin kişinin öldürüldüğü Volhynia katliamını anıldı - Son Dakika
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