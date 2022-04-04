Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor

04.04.2022 11:55

Tren istasyonundaki mülteciler Merkez tren istasyonundan trene binenler Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor VARŞOVA (AA) – HÜSEYİNGULU HÜSEYİNZADE – Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan mülteciler, Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelmeye devam ediyor.

Tren istasyonundaki mülteciler

Merkez tren istasyonundan trene binenler Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor

VARŞOVA (AA) – HÜSEYİNGULU HÜSEYİNZADE – Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan mülteciler, Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelmeye devam ediyor.

Polonya'nın "Avrupa'ya açılan en önemli kapılarından biri" olarak bilinen Varşova'da merkez tren istasyonu, Ukrayna'dan kaçarak başta Berlin olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Çok sayıda yardım kuruluşu, istasyonda kurdukları çadırlarla Ukraynalı mültecilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Varşova merkez tren istasyonunda aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı Ukrayna vatandaşlarına özel bilgi merkezleri bulunuyor.

Polonya itfaiye teşkilatı personeli de Varşova'ya gelen Ukraynalılara gönüllü olarak yardım ediyor.

Uzun bilet kuyruklarının dikkati çektiği istasyonda mültecilere ücretsiz telefon hattı alma imkanı da sunuluyor.

İstasyonda İspanya ve İngiltere bayraklarının bulunduğu merkezlerde Ukraynalı mülteciler, seyahat prosedürleri hakkında bilgilendiriliyor.

Ukraynalı mülteciler Polonya içinde trenleri ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyor.

Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor
Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor
Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor

YORUMLAR
500
Polonya'da Gönüllüler Ukraynalılar'a Yemek Hazırlıyor Polonya'da Gönüllüler Ukraynalılar'a Yemek Hazırlıyor Polonya, Almanya'yı Rusya ile yakın ilişkiler içinde olmakla suçladı Polonya, Almanya'yı Rusya ile yakın ilişkiler içinde olmakla suçladı

Ukrayna, Polonya, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Mil Diyanet Sen'den, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbeleriyle ilgili özel istek: Dokunulmazlık gelmeli
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:04:15. #1.11#
SON DAKİKA: Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement