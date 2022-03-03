Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı

03.03.2022 16:41
Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Ukraynalı mültecileri Varşova'ya götüren otobüs, Polonya'nın güneybatısındaki Lublin kentine bağlı Kolonia Siedliszczki köyü yakınlarında kaza yaptı. Sabah saatlerinde 17 numaralı devlet karayolunda meydana gelen kazada yaralanan 5'i çocuk 6 kişi, çevre hastanelerde tedavi edildi. Otobüste 2 şoför ile 71 yolcunun bulunduğu belirlenirken, polis kazanın şoförün uyuyakalması nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

POLONYA'YA GELEN UKRAYNALI SAYISI 575 BİNİ AŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından yüzbinlerce Ukraynalı komşu ülkelere akın etmişti. Polonya Sınır Koruma (Straz Graniczna), 24 Şubat'tan bugüne kadar Polonya'ya 575 bini aşkın mültecinin geldiğini açıkladı.

18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesi yasak olduğundan gelenlerin çoğunu kadın, çocuk ve yaşlılar oluşturuyor.

(Ebru Orhan-İHA)

Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı

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Polonya, Ukrayna, Varşova, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polonya'da Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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