Polonya'da Ukraynalı yaralıları getirmek için bir tren hastaneye çevrildi - Son Dakika
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Polonya'da Ukraynalı yaralıları getirmek için bir tren hastaneye çevrildi

26.02.2022 22:16
Polonya'da Ukraynalı yaralıları getirmek için bir tren hastaneye çevrildi

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaralananları ülkeye getirmek için bir treni hastaneye dönüştürdü.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında yaralananları ülkeye getirmek için bir treni hastaneye dönüştürdü.

Bakanlar Kurulu Üyesi Michal Dworczyk ve Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Ukrayna'daki yaralıları Varşova'ya getirmek üzere bir treni hastaneye çevirdiklerini duyurdu.

Dworczyk, "150 kişilik kapasiteye sahip trenin 5 vagonu yaralıların nakli için dönüştürüldü. 4 vagon da insani yardım malzemeleriyle dolduruldu. Tren bugün Ukrayna'nın Lviv bölgesine ulaşacak." açıklamasını yaptı.

Polonya Altyapı Bakanı Andrzej Adamczyk da saldırıya uğrayan bölgelerdeki Ukrayna vatandaşları için otobüs seferlerinin bugünden itibaren 4 hafta boyunca ücretsiz olacağını bildirdi.

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Ukrayna, Polonya, Rusya, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'da Ukraynalı yaralıları getirmek için bir tren hastaneye çevrildi - Son Dakika


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