Son Dakika Haberleri: Polonya'da Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü
Son Dakika Güncel Polonya'da Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü

Polonya'da Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü

6 saat önce

Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümü dolayısıyla başkent Varşova'da düzenlenen programa binlerce kişi katıldı.

Polonya'da Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü, System.String[]

Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümü dolayısıyla başkent Varşova'da düzenlenen programa binlerce kişi katıldı.

Başkent Varşova'da bu yıl onuncusu düzenlenen yürüyüşe Varşova Belediye Başkanlığına göre 47 bin, organizatörlere göre ise 150 bin kişi katıldı.

Bu yıl "Tüm ulusu koru" mottosuyla düzenlenen yürüyüşe aşırı sağcı grupların da katılması dikkati çekti.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ise kendi anma programını düzenledi.

Son iki yıldır yapılan yürüyüşlere Neonazi grupların da katılması, "İslam değil, laik değil, sadece Katolik Polonya", "Safkan Polonya", "Avrupa beyazdır beyaz kalacak" ve "Sieg Heil, Klu Klux Klan, Yahudilerin gücü kırılmalı" yazılı pankartlar taşınması ve slogan atılması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından 1795'te paylaşılarak işgal edilen ancak 123 yıl aradan sonra 1918'de Versay Antlaşması ile bağımsızlığına yeniden kavuşan Polonya'da son 10 yıldır her 11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

Varşova, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayrılıkçı Katalanlar, İspanya-Fransa yolunu kesti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Boğaziçi Kanunu'nda değişiklik açıklaması: Mesele Boğaziçi'nin gelecek kuşaklara bırakılma meselesidir Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına Şeyda Nur Karaoğlu atandı Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ işbirliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 07:55:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya'da Ulusal Bağımsızlık Günü yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]