Söz konusu öneri, muhalefet tarafından "hükümetin ekonomi ile baş edemediğinin işareti" olarak değerlendirildi.

Morawieck, söz konusu durumu, Putin'in neden olduğu enflasyon (Putinenflasyon) olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Polonya'da vatandaşlara ısınma için ormandan odun toplama önerisi - Son Dakika

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