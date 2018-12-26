Son Dakika Haberleri: Polonya'da Yangın: 6 Ölü

Polonya'da Yangın: 6 Ölü

1 saat önce

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında, evsizler tarafından barınak olarak kullanılan ahşap yapıda çıkan yangında 6 kişi öldü.

Polonya'da Yangın: 6 Ölü, System.String[]
Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarında, evsizler tarafından barınak olarak kullanılan ahşap yapıda çıkan yangında 6 kişi öldü.

İtfaiye Sözcüsü Pawel Fratczak, ekipler olay yerine vardığında ahşap yapının alevler içinde olduğunu ve 6 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

Fratczak, gece saatlerinde başlayan yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, polis ve müfettişlerin soruşturma başlattığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:45 Kaynak: AA

Varşova, Polonya, Güncel
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