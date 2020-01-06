Polonya'da yaşlı bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Polonya'da yaşlı bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Dünya

Polonya'da yaşlı bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Polonya'da yaşlıların bulunduğu bir bakımevinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.

Polonya'da yaşlı bakımevinde yangın: 4 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Polonya'da yaşlıların bulunduğu bir bakımevinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Yangının çıkış nedeninin sigara olduğu tespit edildi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Polonya'nın kuzeyindeki Chojnice kasabasında yaşlıların bulunduğu bir bakımevinde çıktı. Yerel medya, yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Yaralıların 2'sinin bakımevi görevlisi, 2'sinin ise yangın çıktığı sırada yaşlıları kurtarmak için binaya giren polis memurları olduğu belirtildi.Yetkililer, bakımevinde kalan yaşlılardan birinin içtiği sigaranın yangına neden olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.


Polonya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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