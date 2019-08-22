Son Dakika Haberleri: Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü
Son Dakika Güncel Haber

Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü

58 dakika önce

Polonya ile Slovakya arasındaki Tatra Dağları'nda yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü, System.String[]

Polonya ile Slovakya arasındaki Tatra Dağları'nda yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeyi gelenler, yaklaşık bin 900 metre yükseklikteki Giewont Zirvesi'ne tırmanışları sırasında fırtınaya yakalandı.

Fırtınaya yakalanan 2'si çocuk 5 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Krakow bölge yetkilisi Piotr Cwik, ölen 4 kişinin Polonya, bir kişinin ise Slovakya sınırında bulunduğunu söyledi.

İlk yardım ekiplerinin bölgede olduğunu, helikopterlerin kurtarma operasyonuna katıldığını ve olay yerinde halen yaralıların bulunduğunu kaydeden Cwik, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Ulusal kanallarda yayımlanan görüntülerde ilk yardım helikopterlerinin zirvede mahsur kalan yaralı turistlere müdahale için havalanması yer alıyor.

Bölgede bulunan turistlerden Grzegorz Pyzel, TVN24 televizyonuna yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla zirveye doğru yürüyüşe geçtiklerini ancak bir anda gök gürültüsü duyduklarını dile getirdi.

Fırtınanın başlaması üzerine eşiyle geri dönmeye karar verdiklerini belirten Pyzel, dağda hala yaralıların bulunduğunu anlattı.

Slovakya, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı
2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Interpol, çete lideri Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 23:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya'da yıldırım isabet eden 2'si çocuk 5 kişi öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]