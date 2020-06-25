Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı

Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralıPolonya, (DHA)- Polonya'nın başkenti Varşova'da yolcu otobüsü köprüden uçtu.

Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı

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Polonya, (DHA)- Polonya'nın başkenti Varşova'da yolcu otobüsü köprüden uçtu. Otobüsteki yolculardan birinin hayatını kaybettiği, 17'sinin ise yaralandığı duyuruldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da kontrolden çıkan otobüs, köprünün korkuluklarını kırarak aşağıya uçtu. Polonya medyası, otobüste 30 yolcunun bulunduğunu; birinin yaşamını yitirdiğini, 17'sinin ise yaralandığını bildirdi. Kaza nedeniyle otobüsün ortadan ikiye ayrıldığı, yolcuların yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıda düştükleri bilgisi paylaşıldı.

Varşova, Polonya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:45 Kaynak: DHA

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