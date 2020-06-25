Polonya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

Polonya'nın başkenti Varşova'da kontrolden çıkan otobüs, köprünün korkuluklarını kırarak aşağıya uçtu. Polonya medyası, otobüste 30 yolcunun bulunduğunu; birinin yaşamını yitirdiğini, 17'sinin ise yaralandığını bildirdi. Kaza nedeniyle otobüsün ortadan ikiye ayrıldığı, yolcuların yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıda düştükleri bilgisi paylaşıldı.

Polonya, ( DHA )- Polonya'nın başkenti Varşova 'da yolcu otobüsü köprüden uçtu. Otobüsteki yolculardan birinin hayatını kaybettiği, 17'sinin ise yaralandığı duyuruldu.

Polonya 'da yolcu otobüsü köprüden uçtu 1 ölü, 17 yaralı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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