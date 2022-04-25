Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
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Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

25.04.2022 18:37
Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Polonya'nın güneyinde 2 kömür madenindeki grizu faciasında ölü sayısı 12'ye çıktı.

Polonya'nın güneyinde 2 kömür madenindeki grizu faciasında ölü sayısı 12'ye çıktı.

Yetkililer, Borynia-Zofiowka madeninde meydana gelen grizu patlaması sonrasında 6 madencinin hayatını kaybettiğini, kayıp 4 madencinin arandığını açıkladı.

Birçok patlamanın gerçekleştiği Pniowek kömür madeninde ise 6 işçinin hayatını kaybettiği, kayıp 7 işçi için arama kurtarma faaliyetlerine ara verildiği bildirildi.

Bytom şehrindeki Maden Kurtarma Merkezini ziyaret eden Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 80 bin maden işçisinin çalıştığı Polonya kömür endüstrisi için "kara bir hafta" yaşandığını belirtirken kurbanların ailelerinin devlet desteği alacağını söyledi.

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Polonya, Kömür, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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