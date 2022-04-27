Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi

27.04.2022 19:40
Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi

Polonya'nın güneyinde iki kömür madeninde geçen hafta meydana gelen grizu patlaması nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Polonya'nın güneyinde iki kömür madeninde geçen hafta meydana gelen grizu patlaması nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

Yetkililer, Borynia-Zofiowka ve Pniowek madeninde meydana gelen grizu patlaması sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını, kayıp 7 madencinin de arandığını açıkladı.

Borynia-Zofiowka madeninde toplam ölü sayısının 10'a çıktığını belirten yetkililer, Pniowek madeninde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini kaydetti.

Yetkililer, patlaması sonrası yaralanan 19 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Pniowek madeninde 20-21 nisan, Borynia-Zofiowka madeninde ise 23 Nisan'da grizu patlaması olmuştu.

Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışması sonucu oluşuyor.

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Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Polonya, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika


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