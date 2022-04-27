Polonya'daki iki maden kazasında ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika

Polonya'nın güneyinde iki kömür madeninde geçen hafta meydana gelen grizu patlaması nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e çıktı.
Yetkililer, Borynia-Zofiowka ve Pniowek madeninde meydana gelen grizu patlaması sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığını, kayıp 7 madencinin de arandığını açıkladı.
Borynia-Zofiowka madeninde toplam ölü sayısının 10'a çıktığını belirten yetkililer, Pniowek madeninde hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini kaydetti.
Yetkililer, patlaması sonrası yaralanan 19 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Pniowek madeninde 20-21 nisan, Borynia-Zofiowka madeninde ise 23 Nisan'da grizu patlaması olmuştu.
Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışması sonucu oluşuyor.
Kaynak: AA
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