Polonya'daki otobüs kazasında şoför uyuşturucu etkisi altındaydı - Son Dakika

Varşova Savcılık Ofisi, Polonya'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen belediye otobüsü kazasında şoförün uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu açıkladı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da Szczesliwice-Nowy Dwor arasında sefer yapan 186 hat nolu belediye otobüsü geçtiğimiz günlerde Grot-Rowiecki köprüsündeki viyadükten düşmüştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise yaralanmıştı. Kazanı ardından açıklama yapan yetkililer, şoförün kaza nedeni ile suçlandığını aktarırken, kazada yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Varşova Savcılık Ofisi, tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şoförün otobüsü kullandığı sırada uyuşturucu madde etkisi altında olduğu belirtildi. Savcılık Ofisi, "Şoför, trafik kazasına neden olmak, 2 kişinin ölümüne sebebiyet vermek ve uyuşturucu madde kullanmaktan suçlandı" ifadelerini kullanırken, şoförün suçlu bulunması halinde 15 yıl hapis cezası alabileceğini açıkladı.

(İHA)