Son Dakika Haberleri: Polonya'daki şimşek fırtınası
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Polonya'daki şimşek fırtınası

44 dakika önce

Polonya'da, Tatra Dağları'nda dün isabet ettiği 5 kişinin hayatına mal olan birçok yıldırımı beraberinde getiren fırtınanın ardından 3 kişinin kayıp, 150 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Polonya'daki şimşek fırtınası, System.String[]

Polonya'da, Tatra Dağları'nda dün isabet ettiği 5 kişinin hayatına mal olan birçok yıldırımı beraberinde getiren fırtınanın ardından 3 kişinin kayıp, 150 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Tatra Acil Durum Hizmetleri Başkanı Jan Krzysztof, yıldırım isabet eden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla kişinin yaralandığı fırtınaya yakalanan 3 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

Krzysztof, ekiplerin, şimşek fırtınasının ardından geri dönmeyen 3 kişi için Giewont Zirvesi civarında arama çalışmaları başlattığını kaydetti.

Birçok yıldırımın düştüğü fırtınanın, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi vurduğuna işaret eden Krzysztof, "Bu, terör saldırısıyla kıyaslanabilecek bir durum. Rastgele çok sayıda kişiye isabet etti. Çocuklar dahil pek çok kişiye. Bu kişilerin vücutlarında yanıklar, kırıklar, yaralar oluştu." ifadelerini kullandı.

Kayıp olduğu düşünülen 2 kişiye sabah saatlerinde ulaşıldığını bildiren yetkililer, yakalandıkları fırtınada yaralanan 150'den fazla kişinin yanık, kırık ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle başvurdukları hastanelerde tedavi edildiğini aktardı.

Yetkililer, 34 kişinin tedavisinin Zakopane, Krakow ve diğer yerlerdeki hastanelerde sürdüğünü kaydetti.

Yıldırım 5 can almıştı

Polonya ile Slovakya arasındaki Tatra Dağları'na gelenler, yaklaşık bin 900 metre yükseklikteki Giewont Zirvesi'ne tırmanışları sırasında fırtınaya yakalanmıştı.

Fırtınaya yakalanan ikisi çocuk 5 kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Krakow bölge yetkilisi Piotr Cwik, ölen 4 kişinin Polonya, bir kişinin ise Slovakya sınırında bulunduğunu belirtmişti.

Bölgedeki turistlerden Grzegorz Pyzel, TVN24 televizyonuna yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla zirveye doğru yürüyüşe geçtiklerini ancak bir anda gök gürültüsü duyduklarını dile getirmişti.

Fırtınanın başlaması üzerine eşiyle geri dönmeye karar verdiklerini belirten Pyzel, dağda hala yaralıların bulunduğunu söylemişti.

Slovakya, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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