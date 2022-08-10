Polonya'dan AB'ye "emperyalizm" suçlaması - Son Dakika
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Polonya'dan AB'ye "emperyalizm" suçlaması

10.08.2022 16:56
Polonya'dan AB'ye "emperyalizm" suçlaması

AB'yi "emperyalist" davranış şekli benimsemekle suçlayan Polonya Başbakanı Morawiecki, AB'nin "resmiyette demokrasi ama fiiliyatta oligarşi" olduğunu savundu.

AB'yi "emperyalist" davranış şekli benimsemekle suçlayan Polonya Başbakanı Morawiecki, AB'nin "resmiyette demokrasi ama fiiliyatta oligarşi" olduğunu savundu.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği'ni (AB), Birlik'in küçük üye ülkelerine karşı emperyalist bir davranış şekli benimsemekle suçladı.

Çarşamba günü Alman Welt gazetesinde bir makalesi yayımlanan Morawiecki, "Siyasi pratik, Almanya ve Fransa'nın tutumunun diğer her ülkeden çok daha önemli sayıldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Başbakan, "AB içerisindeki emperyalizm tehdidini" yenmek gerektiğini söyledi.

AB içerisinde "en güçlünün tahakkümü yerine" konsensüs merkezli bir yaklaşım izlenmesi çağrısında bulunan Polonyalı lider, "Resmiyette demokrasi ama fiiliyatta oligarşi olan, en güçlünün iktidarı elinde tuttuğu bir yapıyla karşı karşıyayız" diye konuştu. Morawiecki, "kamu yararı ve eşitliği yeniden Birlik'in önde gelen ilkeleri haline getirecek köklü bir reform" yapılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) üyesi Morawiecki, "AB emperyalizmiyle de Rus emperyalizmiyle olduğu gibi mücadele edilmesi gerektiğini" savundu. Başbakan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, AB'nin zayıf yönlerini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Pazartesi günü yayınlanan bir röportajda, PiS'in lideri Jaroslaw Kaczynski, gelecek yıl yapılacak seçimleri kazandığı takdirde, ülkesinin AB ile ilişkilerini yeniden düzenleyeceğini vaat etmişti. Aynı gün, partinin genel sekreteri Krzysztof Sobolewski, Almanya'nın AB içerisinde gereğinden fazla etki sahibi olduğunu dile getirmişti.

Son yıllarda Varşova ile Brüksel arasında hukuk devleti ilkesine ilişkin bazı anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Polonya'da yapılan bazı hukuksal reformlar, ülkenin AB ile ilişkilerini zora sokmuştu. Birkaç hafta önce yayınlanan bir raporda da, AB Komisyonu'nun Polonya'da hukuk devletinin tehlikede olduğu görüşünde olduğu ifade edilmişti.

Reuters,dpa/ BÜ,BK

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Almanya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'dan AB'ye 'emperyalizm' suçlaması - Son Dakika

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