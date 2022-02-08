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Polonya'dan "Avrupa Güvenlik Diyaloğu" inisiyatifi - Son Dakika

Polonya'dan "Avrupa Güvenlik Diyaloğu" inisiyatifi

08.02.2022 22:23
Polonya'dan "Avrupa Güvenlik Diyaloğu" inisiyatifi

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Avrupa'da büyük bir savaş riskinin son 40 yıla kıyasla çok yüksek olduğunu belirterek, "Diplomasi ve diyalog yoluyla gerilimi azaltmanın, güveni, şeffaflığı ve iş birliğini yeniden inşa etmeye...

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Avrupa'da büyük bir savaş riskinin son 40 yıla kıyasla çok yüksek olduğunu belirterek, "Diplomasi ve diyalog yoluyla gerilimi azaltmanın, güveni, şeffaflığı ve iş birliğini yeniden inşa etmeye başlamanın bir yolunu bulmamız zorunludur." dedi.

Rau, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki AGİT merkezinde düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin dönem başkanlığında hayata geçirilecek "Yenilenmiş Avrupa Güvenlik Diyaloğu" adlı inisiyatife ilişkin açıklamalarda bulundu.

AGİT bünyesinde Avrupa'nın güvenliğine ilişkin resmi değerlendirmelerin yer almasının öngörüldüğü bu sürece "Yenilenmiş Avrupa Güvenlik Diyaloğu" adını verdiklerini belirten Rau, küresel güvenliğin kritik bir süreçten geçildiğini söyledi.

Avrupa'da büyük savaş riski

Rau, Avrupa'da büyük bir savaşın çıkma riskinin son 40 yılda hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu belirterek, "Ukrayna ve çevresinde gerginliğin tırmanması, yalnızca daha fazla insani acıya yol açmakla kalmayacak, aynı zamanda derin siyasi, stratejik, ekonomik ve askeri sonuçlara da yol açacak." diye konuştu.

AGİT'in temel prensip ve taahhütlerinin göz ardı edilmemesi ve süren ya da donmuş gerginliklerin yol açtığı sorunların giderilmesi için etkin bir güvenlik anlayışına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Rau, "Diplomasi ve diyalog yoluyla gerilimi azaltmanın, güveni, şeffaflığı ve iş birliğini yeniden inşa etmeye başlamanın bir yolunu bulmamız zorunludur." görüşünü paylaştı.

Rau, AGİT'in ABD ve Rusya arasındaki görüşmeler başta olmak üzere NATO-Rusya Konseyi toplantısına destek verdiğini dile getirdi.

Soğuk Savaş dönemi başta olmak üzere son 30 yılda Avrupa'da güvenliğin sağlanmasında AGİT'in oynadığı role işaret eden Rau, bu süreçlerdeki prensipler göz önünde bulundurularak hareket edilmesi durumunda sorunların çözüme kavuşturulabileceğini aktardı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya, Polonya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'dan 'Avrupa Güvenlik Diyaloğu' inisiyatifi - Son Dakika


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