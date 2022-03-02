Polonya'dan Avrupa'ya Rus kömür endüstrisine ambargo çağrısı - Son Dakika
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Polonya'dan Avrupa'ya Rus kömür endüstrisine ambargo çağrısı

02.03.2022 17:51
Polonya'dan Avrupa'ya Rus kömür endüstrisine ambargo çağrısı

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'ya Rus kömür endüstrisine karşı ambargo uygulama çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'ya Rus kömür endüstrisine karşı ambargo uygulama çağrısında bulundu.

Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan kömür ithalatını durdurmak istediğini söyledi ve Avrupa'ya da benzer bir yol izlemesi çağrısı yaptı.

Polonya Başbakanı "Polonya derhal Rus kömürü ithalatını durdurmak istiyor. Bugün Avustralya Başbakanı ile Polonya'nın başta ısınma dahil birçok ihtiyacını karşılayacak kömür tedariki için görüşmeler konuşmalar yaptım." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rusya- Ukrayna savaşı ve Ukrayna'dan on binlerce kişinin Polonya'ya sığınması üzerine Polonya para birimi zloti, son iki günde değer kaybetti.

Savaştan önce 1 avro 4,5 zloti iken, 2 Mart itibarıyla 4,8 zlotiye çıktı. Bunun 2009'dan bu yana zlotideki en büyük değer kaybı olduğu belirtildi.

Polonya Ulusal Bankasının rezervlerindeki avroyu satıp zlotiye değer kazandırmayı planladığı bildirildi.

Polonya'nın Kiev Büyükelçisinden "Ukraynalılar savaşmaktan vazgeçmez" yorumu

Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichocki de Rusya-Ukrayna savaşı konusunda yerel basınla yaptığı söyleşide, hiçbir şeyin Ukraynalıları Rusya'ya karşı savaşmaktan vazgeçiremeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Cichocki, "Ukraynalıların canlarından başka kaybedecek bir şeyleri yok. Kiev zaptedilemez. Hiçbir şey onları Rusya ile savaşmaktan vazgeçiremez." ifadesini kullandı.

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Polonya sınırında bekleyen Ukraynalıların ihtiyaçları karşılanıyor Polonya sınırında bekleyen Ukraynalıların ihtiyaçları karşılanıyor

Polonya, Kömür, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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