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Polonya'dan gizli altın operasyonu

6 saat önce

Polonya, 2. Dünya Savaşı sırasında ülkesinin altın rezervlerini korumak amacıyla Londra'ya taşıdığı 8 bin adet külçe altını geri aldı.

Polonya'dan gizli altın operasyonu, System.String[]

Polonya, 2. Dünya Savaşı sırasında ülkesinin altın rezervlerini korumak amacıyla Londra'ya taşıdığı 8 bin adet külçe altını geri aldı.


Polonya, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin eline geçmesini önlemek için ülkesinin altın rezervlerini İngiltere'ye taşımıştı. İngiltere Merkez Bankasında tutulan 100 ton ağırlığındaki 8 bin külçe altın, son birkaç ayda gerçekleştirilen gizli operasyonlarla Polonya'ya geri getirildi. Altın transferi çok sayıda uçak, helikopter, yüksek teknolojiye sahip kamyonlar ve uzman polisten oluşan gizli bir operasyonla gerçekleştirildi. Operasyon, Londra'da ismi açıklanmayan bir havalimanından toplamda 8 gece uçuşu ile Polonya'nın çeşitli bölgelerine yapıldı. Polonya hükümeti, ülkeyi güçlendirmek amacıyla altınların geri getirildiğini ifade etti.


Dünyada tüm bankalar arasındaki en büyük altın hareketlerinden biri olarak görülen operasyonu, uluslararası bir güvenlik şirketi üstlendi. Güvenlik şirketinin Genel Müdürü Paul Holt, "Her şey çok gizliydi ve iyi yapılması son derece önemliydi" dedi.


Son transferin 22 Kasım'da gerçekleştiği ve külçe altınların olduğu 20 kasa taşıyan kamyonların Londra'nın kuzeydoğusunda bulunan bir tesisten yakındaki bir havaalanına gerçekleştirildiği ifade edildi. Polonya'ya gönderilmek üzere kargo uçağına yüklenen altınlar, tepeden bir helikopterle de takip edildi. Polonya'da havaalanına vardıktan sonra, Boeing 737 nakliye uçağına yüklenen 100 ton ağırlığındaki 8 bin adet külçe altın, Polonya'da iki ayrı yere gönderildi. Özel bir polis ekibi tarafından teslim alınan altın yüklü sandıklar, üç zırhlı kamyona yüklendi ve Polonya ulusal bankasına gönderilmek üzere yola çıkarıldı. - VARŞOVA

İngiltere, Polonya, Londra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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