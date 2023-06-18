Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen kargo paketinde 76 yavru tarantula ele geçirildi - Son Dakika
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Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen kargo paketinde 76 yavru tarantula ele geçirildi

18.06.2023 11:57

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen bir kargo paketinde 76 adet yavru tarantula ele geçirildi. Kargo, belgelerinde 'akvaryum bitkisi' olarak beyan edilmişti. Yapılan analizler sonucunda örümceklerin 8 farklı türdeki yavru tarantula olduğu tespit edildi. Yavru tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerin yurt dışı gönderilerin kontrol ve denetimi esnasında Polonya'dan Marmaris'teki bir alıcıya gönderildiği tespit edilen posta kargosu mercek altına alındı.

Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo paketinde 76 adet tarantula ele geçirildi

CAM TÜPLERDE 76 ADET BÖCEK ELE GEÇİRİLDİ

Belgelerinde "akvaryum bitkisi" şeklinde beyan edildiği görülen kargo, ekiplerin risk değerlendirmesi çerçevesinde şüpheli bulunarak fiziki kontrole tabi tutuldu. Yapılan aramada gazete kağıdına sarılı strafor köpüklerin içerisinde küçük cam tüplerde 76 adet böcek ele geçirildi.

Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo paketinde 76 adet tarantula ele geçirildi

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR DURUM OLUŞTURMUYOR

Çok küçük boyutlarda olan böceklerin hangi türe ait olduğu, Kırıkkale Üniversitesi'nde konu üzerine çalışan uzmanlarca yapılan analiz neticesinde ortaya çıkarıldı. Böceklerin 8 farklı türdeki yavru tarantula oldukları tespit edildi. Söz konusu örümceklerin halk sağlığını tehdit eden bir durum oluşturmadığı öğrenilirken, yapılan işlemlerin ardından yavru tarantulalar Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyoloji Bölümüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo paketinde 76 adet tarantula ele geçirildi
Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo paketinde 76 adet tarantula ele geçirildi
Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo paketinde 76 adet tarantula ele geçirildi
Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargo paketinde 76 adet tarantula ele geçirildi
Kaynak: İHA
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Ticaret Bakanlığı, Marmaris, Polonya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'dan Marmaris'e posta ile gönderilen kargo paketinde 76 yavru tarantula ele geçirildi - Son Dakika
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