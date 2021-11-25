Üye Girişi
Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı - Son Dakika

Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı

25.11.2021 21:04
Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelerek, NATO'nun doğu kanadındaki "hazırlıklı olma durumunu" artırma çağrısı yaptı ve tüm üyelerle danışma toplantısı yapmak için 4'üncü maddeyi kullanma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelerek, NATO'nun doğu kanadındaki "hazırlıklı olma durumunu" artırma çağrısı yaptı ve tüm üyelerle danışma toplantısı yapmak için 4'üncü maddeyi kullanma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Duda, Brüksel'deki NATO karargahında Stoltenberg ile görüştü. İkili, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Belarus tarafından ülkesine ve dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun sınırlarına yönelen "hibrit saldırının" ve Rusya'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki yoğunlaşmasına işaret eden Duda, "Bunların siyasi olarak koordine edilmemiş eylemler olduğu düşünülemez." dedi.

Duda, "Bu nedenle NATO, doğu kanattaki güçlerinin hazırlıklı olma durumunu artırmayı düşünmelidir." diye konuştu.

Duda, NATO'nun bu bölgedeki varlığını en azından geçici olarak güçlendirmenin yeterli olacağını dile getirdi ve bunun, ilave birimlerin yönlendirilmesi, NATO hava polisi operasyonlarının, gözlem faaliyetlerinin yoğunlaştırılması veya doğu kanadında halihazırda görev yapan NATO misyonlarından askerlerin hazırlıklı olma halinin artırılması şeklinde olabileceğini aktardı.

"Belarus sınırında durum tırmanabilir"

Duda, Lukaşenko yönetiminin büyük göçmen gruplarını sınıra yığma girişiminin daha düşük dozda olsa da devam ettiğini belirterek, "Son 3 gün içerisinde Polonya sınırını yasa dışı geçmek için 750'den fazla girişimde bulunuldu." ifadesini kullandı.

Bu kişilerden bazılarının Polonya polisi tarafından ellerinde bıçak, levye, biber gazı gibi tehlikeli aletler ele geçirildiğini söyleyerek, "Yani tansiyonun düşürülmesinden söz edemeyiz. Bunun aylarca sürmesinden endişe ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Duda, Belarus kuvvetlerinin veya bazı göçmenlerin ateş açmasıyla durumun daha da tırmanabileceği uyarısı yaptı.

"4. madde değerlendirmede"

"Sürekli olarak dördüncü maddeyi kullanma olasılığını düşünüyoruz." diyen Duda, şu anda buna gerek duyulmadığını kaydetti.

NATO'nun Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca bir müttefik toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğünde, tüm müttefiklerle danışma talebinde bulunabiliyor.

Stoltenberg'in mesajları

Stoltenberg, Duda'nın taleplerine doğrudan karşılık vermedi ancak NATO'nun Polonya'nın güvenliğine bağlı olduğunu vurguladı.

Riga'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacağını anımsatan NATO Genel Sekreteri, İttifakın Polonya, Litvanya ve Letonya ile sürekli istişare halinde olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, Rusya'ya şeffaf olma ve tansiyonu düşürme çağrısını yineleyerek, NATO'nun bu ülke ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

NATO Dışişleri Bakanları, 30 Kasım ve 1 Aralık'ta Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya gelecek.

Polonya, Belarus, Brüksel, Duda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti 20:29 Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik 20:24 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı 16:03 Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı
Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz 15:22 Son dakika! Bahçeli'den dolardaki hızlı yükselişle ilgili ilk açıklama: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı 14:59 Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı 13:44 Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı
İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! 13:33 İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü! Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:03 4 gün önce doğum yapan öğretmen, koronavirüs sebebiyle Öğretmenler Günü'nde yaşamını yitirdi
21:02 Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız
21:00 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 25 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
20:42 Galatasaray derbiyi atlatamıyor! Marsilya maçı öncesi Necati Ateş'ten Fenerbahçe sözleri
20:34 Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi
20:31 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi
20:28 Fatih Terim'den şaşırtan golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler netleşti
20:26 Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi
20:25 Avrupa devleri, İstanbul'a geldi! İşte Marsilya maçında Kerem'i izleyecek 8 önemli kulüp
20:23 Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı 1'i polis 3 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı         
16:11
Kurye, apartman sakinini öldürdü Kurye, apartman sakinini öldürdü         
15:23
CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu CHP'li milletvekillerine HDP ile ilişkileri soruldu         
15:04
Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım Galatasaray'ın stadında Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım         
14:12
Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini Doların rekor tazelemesi sonrasında Deutsche Bank'tan Türk lirası tahmini         
13:38
Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış         
12:15
Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!         
11:46
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak         
11:23
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı         
09:25
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 21:10:14. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya'dan NATO'ya doğu kanadındaki varlığını güçlendirme çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement