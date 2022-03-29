Polonya'dan Rus kömürüne yasak - Son Dakika
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Polonya'dan Rus kömürüne yasak

29.03.2022 23:10
Polonya'dan Rus kömürüne yasak

Polonya hükümeti, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı aldı.

Polonya hükümeti, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı aldı. Yasak konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) karar almasını daha fazla bekleyemeyeceğini kaydeden hükümetin güvenlik gerekçesiyle böyle bir karar aldığı bildirildi.

Polonya, AB'nin Rusya'dan kömür ithalatı hakkında karar almasını daha fazla bekleyemeyeceğini kaydederek, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı aldı. Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu'nun Rusya'dan kömür ithalatını ülke genelinde yasaklayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini duyurdu.

Ukrayna'daki saldırganlığa karşı koymak için özel çözümler içeren bir yasa tasarısının bugün Bakanlar Kurulu'nda onaylandığını belirten Müller, tasarıya Rusya'dan kömür ithalatının yasaklanması maddesinin de eklendiğini aktardı.

"AB'nin kararını daha fazla bekleyemeyiz, güvenlik maddesine atıfta bulunarak bir adım daha öteye gittik, ulusal düzeyde Rusya'dan kömür ithal edilmesini yasaklayan hükmü yasa tasarısına ekledik" diyen Piotr Müller, söz konusu yasağın bir takım hukuki şüpheler uyandırabileceğinin bilincinde olduklarını söyledi. Müller, "Üzülerek belirtmek isterim ki AB bu adımları daha önce atmaya karar vermedi. Riskin farkındayız, maalesef aynı şekilde Avrupa Adalet Divanı'nda açılması muhtemel davalardan da endişe duyuyorum ancak Polonya topraklarına böylesi bir ithalatın daha fazla mümkün olmasına izin vermek istemiyoruz" dedi.

Polonya'da devlete ait şirketlerin Rus kömüründen bağımsız olduğunu ifade eden Müller, ancak Rusya'dan kömür ithal eden özel kuruluşlar olduğunu, bunun önüne geçmek için söz konusu yasal düzenlemeye gittiklerini aktardı. Müller, düzenlemeyi ihlal edecek şirketlere para cezası uygulanacağını kaydetti.

Yıllık kömür ihtiyacının yüzde 20'sini (yaklaşık 10 milyon ton) ithalattan karşılayan Polonya'nın bunun yüzde 75'ini Rusya'dan tedarik ediyor. Rus kömürünü de yasaklayan Ukrayna'daki saldırganlığa karşı koymak için özel çözümler içeren yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Polonya parlamentosunda onaylanması bekleniyor.

(Ebru Orhan/İHA)

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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