Polonya'dan tahliye edilen 212 kişi Ordu'ya getirildi - Son Dakika

Türk Hava Yolları 'na ait uçakla Polonya'nın başkenti Varşova 'dan gece yarısı Ordu- Giresun Havalimanı'na getirilen 212 kişi burada sağlık taramasından geçirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü tahliye çalışmalarıyla 212 Türk vatandaşı, Polonya 'dan tahliye edilerek Türkiye 'ye getirildi.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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