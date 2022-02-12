Üye Girişi
Polonya'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" tavsiyesi - Son Dakika

Polonya'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" tavsiyesi

12.02.2022 20:04
Polonya'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" tavsiyesi

Polonya, vatandaşlarına Rusya-Ukrayna sınırındaki geriliminin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Polonya, vatandaşlarına Rusya- Ukrayna sınırındaki geriliminin yol açtığı güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığının sitesindeki seyahat uyarılarında, "Ukrayna'ya acil olmadıkça seyahat edilmesi önerilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, seyahat açısından riskli bölgelerin, Kırım yarımadası, Donetsk, Luhansk, Ukrayna makamlarının kontrolü dışında kalan kısımlar ve askeri sınır çizgisine bitişik alanlar olduğu bildirildi.

Bakanlık, halihazırda Ukrayna'da bulunan veya seyahat etmek durumunda olan vatandaşları için de acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için hükümetin Odysseus güvenlik sistemine kayıt olmaları önerisinde bulundu.

Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde tansiyonun düşmediği, sivil nüfusa yönelik ciddi bir tehdidin var olduğu ifade edildi.

YORUMLAR
500

Polonya, Ukrayna, Rusya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' tavsiyesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 20:11:35. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya'dan vatandaşlarına Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" tavsiyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement