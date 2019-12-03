Son Dakika Haberleri: Polonya Devlet Başkanı Duda'dan, Türkiye açıklaması
Son Dakika Politika Polonya Devlet Başkanı Duda'dan, Türkiye açıklaması - Son Dakika

Polonya Devlet Başkanı Duda'dan, Türkiye açıklaması

6 saat önce

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konunun çözülmesini umduğunu söyledi.

Polonya Devlet Başkanı Duda'dan, Türkiye açıklaması, System.String[]

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konunun çözülmesini umduğunu söyledi.


Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, NATO Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Duda yaptığı açıklamada NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerindeki savunma planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve konuya bir çözüm bulunmasını umduğunu söyledi.


NATO'nun YPG/PYD/ PKK'yı da kapsayan Türkiye için güvenlik planına ABD itiraz etmişti. Türkiye ise NATO'nun Suriye'de terör örgütü PPK/YPG ile mücadelesine daha fazla siyasi destek vermesi gerektiğini savunmuş, Türkiye için de aynı duyarlılığın gösterilmesini istemiş ve diplomatik kaynaklara göre planına karşı çıkmıştı. ABD de Türkiye'ye NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'ya yönelik savunma planlarına destek verme çağrısı yapmıştı.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün yaptığı açıklamada, "NATO kuvvetlerinin Polonya ve Baltık ülkelerindeki mevcudiyeti sayesinde Rusya'ya çok güçlü bir sinyal gönderiyoruz. Polonya ya da Baltık ülkelerine herhangi bir saldırı olursa, tüm ittifak karşılık verecek" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Polonya, Duda, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi! İşte zirveden ilk kareler Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:10:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya Devlet Başkanı Duda'dan, Türkiye açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]