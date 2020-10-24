Polonya Devlet Başkanı Duda korona virüse yakalandı - Son Dakika

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın korona virüse yakalandığı belirtildi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Devlet Başkanı Sözcüsü Blazej Spychalski sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dün Duda'ya tavsiye üzerine yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Spychalski, "Devlet Başkanı kendini iyi hissediyor. Sağlık görevlileriyle sürekli kontak halindeyiz" dedi. Duda'nın virüsü koruma ekibindeki bir görevliden kaptığı belirtilirken, Devlet Başkanlığı çalışanlarının da karantinaya alındığı ifade edildi. Spychalski, Duda'nın temasta bulunduğu kişilere de korona virüs testi yapılacağını bildirdi.

Polonya Devlet Başkanı Duda dün başkent Varşova'da Ulusal Stadyum'da korona virüs hastaları için hazırlanan sahra hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi almıştı. Son haftalarda korona virüsün hızla yayıldığı ülkede dün 13 bin 632 yeni vaka görüldüğü açıklanmış, 153 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtilmişti. Pandeminin başından bu yana 228 bin 318 korona virüs vakası tespit edilen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 172'ye ulaşırken, bugün itibarıyla tüm ülke sıkı önlemlerin uygulandığı "kırmızı bölge" kapsamına alındı. - VARŞOVA