Polonya Devlet Başkanı Duda, Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye 24-25 Mayıs tarihlerinde ziyaret gerçekleştirecek.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, 24-25 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Duda'nın 23 Mayıs akşamı başkent Ankara'ya gelmesi, 24 Mayıs Pazartesi günü ise temaslarına başlaması bekleniyor. İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Duda, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. İkilinin baş başa görüşmesinin ardından heyetlerarası görüşmelere geçilecek. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Duda onuruna akşam yemeği verecek.

Duda, başkentteki temaslarının ardından 25 Mayıs Salı günü İstanbul'a geçecek. Burada Polonya kökenli Türk vatandaşlarının yaşadığı Polonezköy'ü ziyaret etmesi planlanan Duda'nın henüz netleşmemekle birlikte İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği I. Bartholomeos ile de görüşmesi bekleniyor. Çok sayıda Polonyalı bakan ve üst düzey yöneticinin eşlik edeceği Duda'nın Türkiye ziyaretinde bölgesel ve ikili güvenlik ilişkileri ele alınacak. Savunmadan turizme pek çok konunun görüşüleceği ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticaret ve turizm mutabakatı imzalanacak.

Öte yandan Duda, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra 25 Mayıs Salı akşamı Gürcistan'a geçecek. - VARŞOVA