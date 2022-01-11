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Polonya Devlet Başkanı Duda'ya "moron" diyen yazar hakkında açılan dava reddedildi - Son Dakika

Polonya Devlet Başkanı Duda'ya "moron" diyen yazar hakkında açılan dava reddedildi

11.01.2022 20:29
Polonya Devlet Başkanı Duda'ya "moron" diyen yazar hakkında açılan dava reddedildi

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya bir yazarın "moron" demesi üzerine hakaret suçlamasıyla açılan dava reddedildi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya bir yazarın "moron" demesi üzerine hakaret suçlamasıyla açılan dava reddedildi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "moron" diyen ve 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan yazar Jakub Zulczyk aleyhindeki suçlamalar düşürüldü. Varşova Bölge Mahkemesinde Yargıç Julian Grochowicz, yazar hakkında açılan davanın "ifade özgürlüğünü ihlal edebileceğini ve yetkililerin gelecek zamanda da eleştirilmesini engelleyebileceği" gerekçesiyle reddedildiğini açıkladı. Grochowicz, "Sanık herhangi bir suç işlemedi, bu yüzden cezalandırılmayabilir" dedi. Karar Polonya'da birçok yorumcu tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak iktidardaki Hukuk ve Adalet (PIS) partisi, kararın "nefret söylemini meşrulaştırdığını" vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Duda'nın sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, Duda'nın yazar herhangi bir şikayette bulunmadığını, davanın özel bir şikayet sonucu açıldığını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferi sırasında diğer birçok Avrupalı lider Biden'ı tebrik ederken, Polonya Devlet Başkanı Duda, Biden'ın zaferinin kesin olmadığını ve Seçim Kurulunun sonucu değiştirebileceğini öne sürdüğü için eleştirilmişti. Yazar Zulczyk da Devlet Başkanı Duda'yı Biden'ın seçim zaferine verdiği tepkiden dolayı eleştirerek "moron" nitelendirmesinde bulunmuştu.

(İHA)

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Hakaret, Polonya, Medya, Duda, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Polonya Devlet Başkanı Duda'ya "moron" diyen yazar hakkında açılan dava reddedildi - Son Dakika
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