Son Dakika Haberleri: Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz: "Abd Nükleer Başlıklı Füzelerini Avrupa'ya Konuşlandırmalı"

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz: "Abd Nükleer Başlıklı Füzelerini Avrupa'ya Konuşlandırmalı"

1 saat önce

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, "ABD ordularının ve Amerikan nükleer başlıklı füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırılması Avrupa'nın çıkarınadır" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz:
Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, "ABD ordularının ve Amerikan nükleer başlıklı füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırılması Avrupa'nın çıkarınadır" dedi.

Almanya'da yayın yapan haftalık Der Spiegel dergisine röportaj veren Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Rusya ile 1987 yılında imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan ABD'nin ordularını ve nükleer başlıklı füzelerini Avrupa'da konuşlandırması gerektiğini söyledi. Haftasonu çıkacak olan röportajın şimdilik yayınlanan kısmına göre Jacek Czaputowicz anlaşmayı askıya alan ABD'nin nükleer başlıklı füzelerini Avrupa'ya konuşlandırması gerektiğini belirtti.

Nükleer silahın barışı garanti edeceğini, bunun Rusya'nın anlayacağı tek sinyal olduğunu belirten Czaputowicz, "ABD ordularının ve Amerikan nükleer başlıklı füzelerinin Avrupa'ya konuşlandırılması Avrupa'nın çıkarınadır" dedi.

Nükleer başlıklı füzelerin Polonya'ya konuşlandırılması olasılığını dışarıda bırakmadıklarını da ifade eden Czaputowicz, "Bunu istemiyoruz ama her şey gelecekte Rusya'nın nasıl davranacağına bağlı, silahlı agresif politikasını sürdürmesine bağlı" şeklinde konuştu.

Czaputowicz, sonuç olarak bu konuda NATO'nun karar vermesi gerektiğini ifade ederken, Rusya'nın anladığı tek dilin ise "gücün dili" olduğunu söyledi. - VARŞOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:17 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı, Polonya, Avrupa, Politika
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