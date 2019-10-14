Polonya, EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi!

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.



Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.



G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.



Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek.



Sonuçlar şöyle:



C Grubu:



Belarus-Hollanda: 1-2



Estonya-Almanya: 0-3



E Grubu:



Macaristan-Azerbaycan: 1-0



Galler-Hırvatistan: 1-1



G Grubu:



Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0



Slovenya-Avusturya: 0-1



I Grubu:



Kazakistan-Belçika: 0-2



Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5



İskoçya-San Marino: 6-0