Son Dakika Haberleri: Polonya, EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi!
Son Dakika Spor Polonya, EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi!

Polonya, EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi!

25 dakika önce

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Polonya, EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi!, System.String[]

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.


Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.


G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.


Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek.


Sonuçlar şöyle:


C Grubu:


Belarus-Hollanda: 1-2


Estonya-Almanya: 0-3


E Grubu:


Macaristan-Azerbaycan: 1-0


Galler-Hırvatistan: 1-1


G Grubu:


Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0


Slovenya-Avusturya: 0-1


I Grubu:


Kazakistan-Belçika: 0-2


Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5


İskoçya-San Marino: 6-0

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Almanların tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin: Paylaşımı kaldır dediler, kaldırmadım!
Lukas Podolski takım arıyor! Bursaspor taraftarından Mehmetçik'e destek! Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 02:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonya, EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]