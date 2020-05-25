Polonya Futbol Federasyonu'ndan "maçlar seyircili oynansın" talebi - Son Dakika

Polonya Futbol Federasyonu'ndan "maçlar seyircili oynansın" talebi

Polonya'nın Przeglad Sportowy gazetesine açıklamalarda bulunan Boniek, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz.

Polonya Futbol Federasyonu'ndan

Polonya'nın Przeglad Sportowy gazetesine açıklamalarda bulunan Boniek, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz. Alışveriş merkezlerini, berberleri, restoranları, park ve bahçeleri açtığımızdan beri statları da açabileceğimiz fikri geliyor aklıma" ifadesini kullandı.



Tribünlerin tamamen dolmasını istemediklerini ve statlara en fazla 999 taraftarın alınabileceğini aktaran Boniek, şunları kaydetti:


"Federasyonumuz bununla alakalı kuralları içeren özel bir program hazırladı. Bu projeyi Başbakan Mateusz Morawiecki'ye sundum. Eğer kabul edilirse ligleri seyircili bitireceğiz. 1000'e yakın taraftarın sponsorları tekrar statlara çekeceğini düşünüyorum. Ama şu anda en önemli şey güvenliğimiz. Hazırladığımız projenin yeterli gereklilileri taşıdığına inanıyorum."



Boniek, projede, stada gelen taraftarların ateşlerinin ölçülmesi, maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konularının öncelikleri olduğunu dile getirdi.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Polonya Birinci Futbol Ligi'nin (Ekstraklasa), 29 Mayıs'ta tekrar başlayacağı açıklanmıştı.

Polonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 09:38 

Son Dakika Spor Polonya Futbol Federasyonu'ndan 'maçlar seyircili oynansın' talebi - Son Dakika Spor
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