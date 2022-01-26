Üye Girişi
Polonya, göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örmeye başladı - Son Dakika

Polonya, göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örmeye başladı

26.01.2022 14:03
Polonya, göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örmeye başladı

Polonya göçmen krizi yaşanan Belarus sınırında duvar örüyor.

Polonya göçmen krizi yaşanan Belarus sınırında duvar örüyor.

Polonya Sınır Muhafızları, Polonya-Belarus sınırına 186 kilometrelik duvar inşasına başlandığı ve duvarın haziran sonuna kadar tamamlanmasının planladığını duyurdu.

Sınır Muhafızları ayrıca yıl başından bu yana 800'den fazla kişinin sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığını, yasa dışı geçişlerde artış gözlendiğini bildirdi.

Duvarın 5 buçuk metre yüksekliğe sahip olacağı, inşasında 50 ton çelik kullanılacağı, tel örgüyle destekleneceği, son teknoloji elektronik ve kamera sistemleriyle donatılacağı, ayrıca 22 kapıya sahip olacağı açıklanmıştı.

Polonya'nın inşasına başladığı duvarın, hem Polonya'ya hem de Avrupa'ya yasa dışı göç akışını azaltması bekleniyor.

Belarus-Polonya sınırında, Kasım 2021'de, Avrupa'ya göç arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde toplanmışlardı.

Daha sonra bu kişiler sınır boyunca kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

YORUMLAR
500

Haziran, Belarus, Polonya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya, göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örmeye başladı - Son Dakika


Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
14:02
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki         
18:46
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında Yatağında ölü bulunmuştu! 17 yaşındaki Gamze'nin boynunun kırıldığı ortaya çıktı, anne ve babası gözaltında         
17:55
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29

Son Dakika Haberleri
14:02 Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan araç sahiplerine acil çağrı: Yol kenarına terk edilen araçlarınızı alın, yoksa çekeceğiz
14:01 Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor
13:36 Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum!
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
12:59 Gece ekmek, gündüz yağ kuyruğuna giriyorlar! Dondurucu soğukta saatlerce sıra beklediler
12:55 Alanya 53 yıl sonra karla tekrar tanıştı, vatandaşlar şaşkına döndü
12:53 Koronavirüse yakalanan Pelin Akil: Umarım kızlarıma bir şey olmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 14:09:45. #1.12#
SON DAKİKA: Polonya, göçmen krizi yaşanan Belarus sınırına duvar örmeye başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement