Polonya ve Güney Kore, 5,8 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalayacak - Son Dakika
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Polonya ve Güney Kore, 5,8 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalayacak

29.08.2022 22:02
Polonya ve Güney Kore, 5,8 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalayacak

Polonya, Güney Kore ile Rusya-Ukrayna savaşı karşısında caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırmak için 5,8 milyar dolar değerinde askeri anlaşma yapacak.

Polonya, Güney Kore ile Rusya- Ukrayna savaşı karşısında caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırmak için 5,8 milyar dolar değerinde askeri anlaşma yapacak.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve Güney Kore Savunma Edinim Programı İdaresi Başkanı Eom Dong-hwan'ın imzaları 2 Eylül'de Polonya'nın kuzeyindeki Morag kasabasında bulunan bir askeri üste atması bekleniyor.

Anlaşma kapsamında Polonya, Hyundai Rotem tarafından üretilen ve yaklaşık 3,4 milyar dolar değerindeki 180 adet K2 Black Panther tankı ile Hanhwa Defense tarafından üretilen ve yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki 212 adet K9 Thunder obüsü satın alıyor.

Toplam 5,8 milyar dolarlık teçhizatın bir kısmının bu yıl, kalanının ise 2025'in sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anlaşmanın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken, Polonya'nın caydırıcılık ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi için yapıldığı aktarılmıştı.

Savunma Bakanı Blaszczak, 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Güney Kore ile ayrıca Korea Aerospace'in Lockheed Martin ile ortaklaşa ürettiği hafif eğitim ve savaş uçağı olan 12 FA-50'nin alımı için de bu yıl içinde bir anlaşma imzalanacağını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya ve Güney Kore, 5,8 milyar dolarlık askeri anlaşma imzalayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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