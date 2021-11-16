Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (3) - Son Dakika

Polonya güvenlik güçleri Belarus sınırında ara bölgede bulunan göçmenlere müdahale etti (3)
16.11.2021 13:35
Düzensiz göçmen gruba yönelik tazyikli su sıkılması Düzensiz göçmen gruba yönelik gaz atılması Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Düzensiz göçmen gruba yönelik tazyikli su sıkılması
Düzensiz göçmen gruba yönelik gaz atılması
Polonya güvenlik güçleri, Belarus sınırındaki ara bölgeden Polonya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
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