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Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı - Son Dakika

Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı

16.11.2021 13:41
Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı.

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA'larla müdahale etti.

Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı.

Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.

Dün, 8 Kasım'dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti.

Güvenlik güçleri, Polonya, Belarus, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polonya güvenlik güçleri ile sınırı aşmaya çalışan gruplar arasında arbede yaşandı - Son Dakika
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