Polonya güvenlik güçleri, sınır hattındaki demir yolunu dikenli tellerle kapattı - Son Dakika

Belarus güvenlik güçlerinin Polonya askerlerine yönelik lazer kullanması

Polonya güvenlik güçlerinin demir yolunu dikenli tellerle kapatması AB ülkelerine geçme hayaliyle Belarus-Polonya sınırında bir haftadır bekleyen düzensiz göçmenlerin ara bölgeden kaçak geçişini önlemek isteyen Polonya güvenlik güçleri, sınır hattını tahkim etmeye devam ediyor.

Bölgedeki gerginliğin dün çatışmaya dönüşmesinin ardından sınırda bekleyen göçmenler, ormanlık alandaki kamp alanına geri döndü.

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınırında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlar, sınır geçiş noktasından ayrıldı.

Polonya tarafındaki güvenlik önlemleri günden güne artırılırken göçmenlerin iki ülke arasındaki demir yolunu yaya olarak kullanma ihtimaline karşı Polonya askerleri rayları dikenli tellerle kapattı. Bu sırada Belarus tarafından Polonya askerlerine lazer tutulması dikkat çekti.