Belarus'tan iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı, ancak Minsk yönetiminin geçmişte Polonyalılara ait anıt alanlarını yok ettiği biliniyor.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Belarus'un Polonya askerlerinin mezarlarını yok ettiği iddia edildi - Son Dakika

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