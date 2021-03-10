Polonya hükümeti bir Belarus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, Polonya'da görev yapan bir Belarus diplomatı "diplomatik misilleme" olarak sınır dışı etme kararı aldıklarını söyledi.

Przydacz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus'un Brest kentinde görev yapan Polonya Başkonsolosunun, Belarus Dışişleri Bakanlığınca ülkeyi terk etmesinin istenmesi üzerine söz konusu kararın alındığını belirtti.

Belarus'un aldığı kararın "nedensiz ve düşmanca" olduğu yorumunu yapan Przydacz, ülkesinin de "diplomatik misilleme" kapsamında Belarus'un Varşova Büyükelçiliğinde görev yapan bir diplomatın ülkeyi terk etmesini istediğini kaydetti.

Polonya'nın Brest Başkonsolosu 28 Şubat'ta resmi olmayan bir etkinliğe katılmasından dolayı Belarus tarafından "istenmeyen adam" ilan edilmişti.